Yende faiz rallisi başladı

8 Aralık 2023 09:43 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:02

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Japonya Merkez Bankası’nın erken bir faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentilerin oluşmasıyla, Japon yeninde ralli başladı. New York işlemlerinde zaman zaman dolara karşı yüzde 4'e değer kazanan yen, sabah saatlerinde yüzde 1,1 artış yaşadı. Anlık olarak 100 Japon yeni 0,69 dolar (20,02 TL) civarında işlem görüyor.

YATIRIMCILAR YENDE YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Harekette spekülatörlerin yene yönelik kötümser pozisyonlarını kapamasının etkili olduğu bildirildi. ABD istihdam verisinin düşük gelmesinin daha fazla dolar satışını tetikleyebileceğini belirten Daiwa Securities Kıdemli Kur Stratejisti Yukio Ishizuki’ye göre dolar/yen kurunda 141 seviyesi ufukta gözüktü.

Perşembe günü erken saatlerde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın parlamenterlere yıl sonunda işlerinin daha zor olduğunu söylemesi bankanın negatif faizden beklenenden erken çıkabileceği tahminlerini kuvvetlendirdi.

Banka 19 Aralık’ta faiz kararını açıklayacak.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA ZAYIFLIYOR

Öte yandan dolar, uluslararası piyasalarda kasım ayında büyük bir darbe aldı. Para birimi, ABD enflasyonundaki düşüş ve Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının ardından zayıflamaya başladı. Birkaç Fed yetkilisinin geçen hafta güvercin açıklamalar yapmasının ardından Dolar Endeksi, yıllık tüm kazanımlarını silerek Kasım ayında yüzde 3,0’le son bir yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı.

Doların gücü, büyük ölçüde ABD ekonomisinin emsallerine kıyasla üstün performansından kaynaklanıyordu. Dünyanın en büyük ekonomisi, geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,2 oranında büyüdü. Bu, 2021’in 4. çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme olarak kayda geçti.