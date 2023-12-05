Bitcoin 1,5 yıllık döngüyü kırdı! Rekor seviyeye ulaştı

5 Aralık 2023 23:13 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 23:43

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kripto para birimi Bitcoin, 1.5 yıllık düşüş döngüsünü nihayet kırdı. Dün ABD piyasalarında 38.000 dolardan talep görmeye başlayan Bitcoin soluksuz yükselişini sürdürerek gün kapanışına doğru 44.000 dolar seviyesine ulaştı.

Hızlı yükselişin ardından en yüksek hacimli kripto para birimi 43.000 dolar seviyesinde zemin buldu.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.

Bitcoin bu yükselişle beraber BTC piyasa değeri açısından dokuzuncu en büyük varlık olarak konumlanırken, Meta, Tesla ve Berkshire Hathaway şirketlerinin piyasa değerini de geçmiş oldu.

2 YILDA YÜZDE 38 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Kasım 2021'de 68 bin 990 doları gören Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık olarak yüzde 39 değer kaybetmişti.