A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde bugün Brezilya karşısına şampiyonluk hedefiyle çıkacak. Organizasyonda üçüncü kez final oynayacak Filenin Sultanları, ikinci kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Brezilya final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı bilgileri...

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde bir kez daha tarih yazmanın peşinde. Üçüncü kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Brezilya'yı mağlup ederek organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Yarı finalde Çin'e set vermeden 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırmayı başarmıştı. Peki, Türkiye - Brezilya final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda ekranlarda olacak?

Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı bilgileri! Türkiye - Brezilya final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA-HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekip, finalde dünya 2 numarası Brezilya ile bugün mücadele edecek. Büyük kapışma, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat 14.30’da başlayacak final maçı, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN HEDEFİ 2.ŞAMPİYONLUK

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden Filenin Sultanları, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Ay-yıldızlı takımımız, organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

Öte yandan Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında yapılan Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında ise 3-1 yenilen millilerimiz, bu karşılaşmaların rövanşını almak için de parkeye çıkacak.

BREZİLYA İLK PEŞİNDE

Brezilya ise yarı finalde İtalya’yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Güney Amerika ekibi, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alıyor.

VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

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