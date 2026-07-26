Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen tarihi Katerina Köşkü adeta zamana meydan okuyor.

Kars'ta Sarıkamış ilçesinde bulunan tarihi Katerina Köşkü, yıllardır atıl durumda bulunuyor. Bölge halkı ise asırlardır ayakta duran bu tarihi yapının turizme kazandırılmasını istiyor.

Rus Çarı II. Nikola döneminde av köşkü olarak inşa edilen ve halk arasında "Çar Nikola'nın Av Köşkü" olarak da bilinen tarihi yapı, Sarıkamış'ın yüksek rakımlı sarıçam ormanları içerisinde yer alıyor.

İnşasında tek bir çivi bile kullanılmadı! Asırlardır ayakta

YAPIMINDA ÇİVİ KULLANILMADI

Baltık mimarisinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterilen köşk, hiçbir metal çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edilmesiyle mimarlık tarihinin önemli eserleri arasında bulunuyor.

TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK

Uzun yıllardır sahipsiz kalan tarihi köşkün gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Katerina Köşkü'nün yalnızca Sarıkamış'ın değil, Kars'ın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

İnşasında tek bir çivi bile kullanılmadı! Asırlardır ayakta

SARIKAMIŞ'IN SAKLI HAZİNELERİNDEN

Bir yanda yüzlerce yıllık sarıçam ormanları, diğer yanda çivi kullanılmadan inşa edilen eşsiz mimarisiyle Katerina Köşkü, Sarıkamış'ın saklı hazineleri arasında gösteriliyor. Havadan görüntülenen tarihi yapı, hem mimari özellikleri hem de bulunduğu doğal ortamla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

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