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Yabancılar hisse senedi aldı, DİBS ve ÖST sattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yabancılar hisse senedi aldı, DİBS ve ÖST sattı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 173,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1 milyar 161,9 milyon dolarlık DİBS ve 30,8 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Mayıs haftasında net 173,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1 milyar 161,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 30,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Nisan itibarıyla 28 milyar 570,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Mayıs haftasında 27 milyar 809,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 332,7 milyon dolardan 9 milyar 124 milyon dolara, ÖST stokları ise 370,7 milyon dolardan 338,6 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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