“Yağ yakar, zayıflatır” diyorlar... Takviye edici gıda aldatmasına ceza

Ticaret Bakanlığı, “Yağ yakar, zayıflatır” ifadeleriyle pazarlanan ‘takviye edici gıda’ reklamlarını mercek altına aldı. Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, şikayetler üzerine mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarının dışına çıkıldığını değerlendirilen firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası kesti.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan ‘takviye edici gıda’ reklamlarını takibe aldı.

Şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bir takviye edici gıda ürününe ilişkin tanıtımlarda “Vücutta bulunan fazla kilolardan hızlı bir şekilde kurtulmanızı ve kilo vermenizi sağlar bu sayede ortalama kullanım miktarına göre 8-16 kilogram verebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırır. Ödem atar. Hızlı yağ yakar” ifadelerine yer verildiğini tespit etti.

Muhtelif besin ögesi, madde, gıda veya gıda kategorisi için kullanımına izin verilen sağlık beyanlarının mevzuatta belirtildiğine dikkat çeken Kurul, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan söz konusu ifadeler ile mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarının dışına çıkıldığını değerlendirerek firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası kesti ve reklamlarını durdurdu. Kurul, bir başka firmanın internet sitesinde “Sadece Eczanelerde” ibaresine yer vererek tüketicide ürünün ‘ilaç yahut münhasıran eczanelerde satılması gereken tıbbi bir ürün olduğuna’ dair yanılgıya sebep olduğu gerekçesiyle bir firmaya daha 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezası uyguladı.

Kurul ayrıca benzer sebeplerle 3 firmaya da 347 bin 128’er bin lira olmak üzere toplamda 5 firmaya 2 milyon 141 bin lira ceza kesti. Kurul, 3 reklamda “Dünyanın 1 numaralı probiyotiği” ifadesiyle karşılaştırmalı reklam yapılması sebebiyle ceza verilirken, 10 reklama da durdurma cezası uyguladı.