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Ekonomi

Yanıltıcı reklamlara 17 milyon TL ceza kesildi

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Yanıltıcı reklamlara 17 milyon TL ceza kesildi
Başlık ResmiYanıltıcı reklamlara 17 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı indirim reklamlarına karşı denetimleri artırdı. Yılın ilk sekiz ayında 96 firmaya 17 milyon liradan fazla ceza uygulandı. Bakan Ömer Bolat, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim öncesi fiyat şeffaflığının zorunlu kılındığını, 'son ürün' gibi algı oluşturan yanıltıcı mesajların da sıkı denetlendiğini açıkladı.

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|
Esma Altın
ESMA ALTIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamlarına yönelik yılın sekiz ayında 96 reklam verene 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Bolat, “Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalarımız 2026 yılı itibarıyla 108 bin 370 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor.” dedi.

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2025’te Bakanlığa ulaşan 27 bin 787 başvurunun karara bağlandığını, bunların 1.501’inin indirimli satış reklamlarına ilişkin olduğunu bildiren Bolat, şöyle konuştu:

"1 Ağustos’ta yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle mallarda indirimden önceki fiyatın belirlenmesinde son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, hizmetler ve çabuk bozulabilen mallarda ise indirimden bir önceki fiyat dikkate alınmaktadır. İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyatın tüketiciye gösterilmesi zorunludur. ‘Son ürün’, ‘son saat’ gibi tüketicilerde satın alma baskısı oluşturabilecek gerçeğe aykırı mesajları, tüketici şikâyetleri üzerine veya resen başlattığımız incelemelerle takip ediyoruz."

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