Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'ten yeni açıklama

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışı için yürütülen görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin somut bir gelişme olduğunda paylaşılacağını belirten Koç Holding, işlemin detaylarına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Reuters haber ajansı dün Yapı Kredi Bankası ile ilgili bir haber geçmiş ve dev bankanın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışı için görüşmelerin ileri aşamada olduğunu öne sürmüştü. Habere göre, işlemin büyüklüğünün 8 milyar doları bulabileceği belirtilmişti. Dün bir açıklama yapan Koç Holding görüşmeleri doğrulamış ancak kamuya açıklama yapılacak düzeyde bir gelişme olmadığını duyurmuştu. Bugün ise Koç Holding'ten yeni açıklama geldi.

KOÇ HOLDİNG'TEN YENİ KAP AÇIKLAMASI

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu haberlere ilişkin dün yapılan duyuruda, "Konuyla ilgili ön görüşmeler devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır." denildiği hatırlatıldı.

"İŞLEMİN DETAYLARINA İLİŞKİN VERİLEN BİLGİLER GERÇEK DEĞİL"

Bu duyuru sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."