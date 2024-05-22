Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'ten yeni açıklama

Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'ten yeni açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding&#039;ten yeni açıklama

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışı için yürütülen görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin somut bir gelişme olduğunda paylaşılacağını belirten Koç Holding, işlemin detaylarına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Reuters haber ajansı dün Yapı Kredi Bankası ile ilgili bir haber geçmiş ve dev bankanın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışı için görüşmelerin ileri aşamada olduğunu öne sürmüştü. Habere göre, işlemin büyüklüğünün 8 milyar doları bulabileceği belirtilmişti. Dün bir açıklama yapan Koç Holding görüşmeleri doğrulamış ancak kamuya açıklama yapılacak düzeyde bir gelişme olmadığını duyurmuştu. Bugün ise Koç Holding'ten yeni açıklama geldi. 

KOÇ HOLDİNG'TEN YENİ KAP AÇIKLAMASI

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu haberlere ilişkin dün yapılan duyuruda, "Konuyla ilgili ön görüşmeler devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır." denildiği hatırlatıldı.

"İŞLEMİN DETAYLARINA İLİŞKİN VERİLEN BİLGİLER GERÇEK DEĞİL" 

Bu duyuru sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın, o sinyali aldı! Yeni zirve hazırlığı mı? - EkonomiAltın, o sinyali aldı! Yeni zirve hazırlığı mı?Borsanın 11 bin ile imtihanı! İşte banka rallisinde geride kalan sektörler - Ekonomiİşte banka rallisinde geride kalan sektörlerYükseliş tahmini yüzde 11,80'e geriledi! Dolarda yıl sonu beklentisi gittikçe düşüyor - EkonomiDolarda yıl sonu beklentisi gittikçe düşüyorKıyılar mafyadan temizlenecek! İhbar hattı kuruluyor - EkonomiKıyılar mafyadan temizlenecekYurt dışı açılımı yeni kapılar açacak! 2033 Türk şirketi 5,7 milyar dolar yatırım yaptı - EkonomiYurt dışı açılımı yeni kapılar açacakTurizmin enerji faturası azalacak! Birgi köyü, yeşil destinasyon modelinin ikinci durağı - EkonomiTurizmin enerji faturası azalacak
Sonraki Haber Yükleniyor...