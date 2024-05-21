Yapı Kredi satılıyor! Pazarlık masasına oturdular, 8 milyar dolara el değiştirebilir

Reuters haber ajansı, Yapı Kredi Bankası ile ilgili dikkat çeken bir haber geçti. Reuters, BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu duyurdu. Habere göre işlemin büyüklüğü 8 milyar dolar olabilir.

Koç Holding bünyesinde bulunan Yapı Kredi hisselerinin satışı için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank ile görüşmeler yürütüyor. Reuters'tan konuyla ilgili bir haber geçti. Habere göre, görüşmelerde önemli bir yol kat edildi ve anlaşma sağlanırsa işlem büyüklüğü 8 milyar doları bulabilecek.

1 MİLYAR DOLARLIK FARK

Reuters'a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.

13-14 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti.

İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Görüşmenin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.

Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" ifadesi yer aldı.