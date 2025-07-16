Önce yalancı bahar, sonra kara kış! Fiyatlar yüzde 20 arttı: Tek tek toplayıp, gram gram satıyorlar

Ege Bölgesi'nde meyve verimi bakımından sıkıntılı günler yaşanıyor. Aydın ve İzmir yaylalarındaki üreticiler, çözümü meyvesi olan ağaçları koruma altına almakta buldu. Geçtiğimiz yıllarda maliyeti karşılamadığı için toplanmayan erik ve kirazlar, bu yıl kıymete bindi. Üreticiler, "Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp, gram gram satıyoruz" dediler.

Ege Bölgesi'nde geçtiğimiz mart ayı çok sıcak geçince özellikle Aydın ve İzmir yaylarında bulunan kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar, nisan ayında ise adeta kara kış yaşanınca çiçeklerini döktü. Mevsimlerde yaşanan dengesizlik nedeniyle Ege'de erik ve kiraz verimi bakımından sıkıntılı geçiyor.

ERİK VE KİRAZIN FİYATI YÜZDE 20 ARTTI

Kıtlık nedeniyle erik ve kirazın kilogram fiyatı geçen yıla göre neredeyse 20 kat artınca meyveler kıymete bindi. Aydın ve İzmir dağlarındaki yaylalarda az miktardaki erik meyvesini koruyabilmek için çiftçiler, ağaçların üzerine yeşil file gererek, ürünleri doğal haliyle saklamaya çalışıyor.

"ESKİDEN TON İLE SATARDIK"

Bu sene erik ve kirazın yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, "Eskiden ton ile satardık, bu yıl kiloyla satıyoruz. Geçen yıllarda ürünün satışından elde edilen tüm gelir toplama maliyetini karşılamadığı için pek çok kişi mahsulü ağacında bıraktı. Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp, gram gram satıyoruz. Bu nedenle az miktardaki ürünü korumak için bahçelerdeki ağaçların üzerine filelerle kapattık" şeklinde konuştular.