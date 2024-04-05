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Haberler > Ekonomi > Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaşlılık ve engelli aylığı alanların beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi. 

Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. 

TOPLAMDA 4,8 MİLYAR TL 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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