Yatırımcıların sıkı takibindeydi! Volkswagen halka arz olmaktan vazgeçti

Otomotiv sektörünün lider firmalarından Volkswagen, halka arz planından vazgeçtiğini duyurdu. Halka arz, dünya çapında milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip ediliyordu.

Otomotiv sektörünün lider firmalarından Volkswagen, batarya bölümünü halka arz etmekten vazgeçtiğini duyurdu. Firma, elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve büyük çaplı batarya üretimine ilişkin endişeler nedeniyle halka arz planını iptal ettiğini bildirdi.

Konuya yakın kaynaklar, Bloomberg’e yaptıkları açıklamada, şirketin halka arz planını rafa kaldırdığını ifade etti.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması ve büyük ölçekli batarya üretimi konusundaki şüpheleri nedeniyle batarya biriminin halka arz planından vazgeçtiği açıklandı.

TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR

Kaynaklar, durumun henüz net olmadığını, piyasa koşullarının iyileşmesi halinde halka arz planının tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.

Şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıl PowerCo’nun halka arzını gündemine almadığı belirtildi.

Haberde, geçen yıl yüksek faiz oranları nedeniyle halka arzların 10 yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyesine indiği bilgisi verildi.

RENAULT DA İPTAL ETMİŞTİ

Otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden Fransız Renault da, elektrikli araç bölümü Ampere’nin halka arzını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu kararlar, otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik değişimlerin üreticiler için ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu.