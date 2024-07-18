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Haberler > Ekonomi > Yeni evlenecek çiftlere müjde! Faizsiz kredi desteği 3 ilde daha başlıyor

Yeni evlenecek çiftlere müjde! Faizsiz kredi desteği 3 ilde daha başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni evlenecek çiftlere müjde! Faizsiz kredi desteği 3 ilde daha başlıyor
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Aile Ve Gençlik Fonu, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesinde başlatılan yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz faizsiz kredi desteğinin doğum oranının en düşük olduğu 3 ilde daha uygulamaya gireceğini söyledi. Peki doğurganlığı en az olan 3 il hangisi? İşte detaylar... 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Projeye ilginin yoğun olduğunu belirten Bakan Göktaş, şu ana kadar 11 bin 11 çiftin başvuruda bulunduğunu, 3 bin 500'den fazla gence evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını söyledi. 

2 BİN 385 ÇİFTE ÖDEME YAPILDI

Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını belirten Göktaş, “Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak” diye konuştu.

DOĞURGANLIĞI AZ OLAN 3 İLDE DE DAHA UYGULANACAK 

Yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredi desteğiyle ilgili yeni bir bilgi de paylaşan Bakan Göktaş, deprem bölgesinde başlatılan uygulamanın 3 ilde daha uygulamaya alınacağını söyledi. 

Göktaş, “Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonumuzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz” dedi.

PEKİ DOĞURGANLIĞI EN DÜŞÜK OLAN 3 İL HANGİSİ?

Buna göre 3 il de Karadeniz'de bulunuyor. Doğurganlığı en az olan iller Karabük, Zonguldak ve Bartın diye sıralanıyor. Böylece bu illerde de yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verilecek. 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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