Yeni vergi paketinden detaylar! Binlerce denetmen sahaya iniyor, bu meslekler mercek altında

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti tarafından dün Meclis'e sunulan yeni vergi paketinin detaylarını anlattı. Tüm sektörlerin sıkı takip altına alınacağını belirten Atik, "Sadece İstanbul’da 4 bin vergi denetmeni sahaya sürülecek. Doktor muayenehaneleri, kuyumcular, diş hekimleri, avukatlar günlük ciro takibine alınacak. Mehmet Şimşek’in getirdiği düzenlemeler dar gelirliyi değil çok kazananı hedefliyor." dedi.

AK Parti, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasını da kapsayan yeni vergi paketini dün Meclis Başkanlığı'na sundu. "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" ilkesiyle hazırlanan pakette birçok detay yer alıyor. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle hızla uygulanmaya başlanması beklenen düzenleme ile binlerce denetmen sahaya inecek ve vergi kaybının önüne geçilecek.

YENİ VERGİ PAKETİNDEN KRİTİK DETAYLAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yeni düzenlemenin kritik detaylarını anlattı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Atik, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu fark yine emeklilerden alınacak payla karşılanacak.

EMEKLİ ÇALIŞANA PRİM DESTEĞİ KALDIRILDI

Dün yazmıştık emekli çalışan için uygulanan yüzde 5 prim desteği kaldırıldı. Yani emekli olup çalışanlar için yüzde 5 daha az vergi ödeniyordu. Artık bu indirim kaldırıldı. En düşük emekliye yapılan artış buradan gelen kaynakla karşılanacak.

LÜKS YAŞAYANA PARANIN KAYNAĞI SORULACAK

Vergi paketi ilerleyen süreçte genişletilecek. Fazla harcama yapan, lüks araç kullanan, birden fazla konut alan şahıslara bu paranın kaynağı sorulacak. Vergisinin ödenip ödenmediği sorulacak. Bu düzenleme gelecek dönem yasalaşacak.

BİNLERCE DENETMEN SAHAYA İNİYOR

TBMM’ye sunulan teklif hızlı şekilde uygulamaya girecek. Peşin vergi uygulaması olmasa da tüm sektörler sıkı takip edilecek. Sadece İstanbul’da 4 bin vergi denetmeni sahaya sürülecek.

BU MESLEKLER MERCEK ALTINDA

Doktor muayenehaneleri, kuyumcular, diş hekimleri, avukatlar günlük ciro takibine alınacak. Mehmet Şimşek’in getirdiği düzenlemeler dar gelirliyi değil çok kazananı hedefliyor. Umarım uygulanır siyasi baskıyla değişiklik yaşanmaz."