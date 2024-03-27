Yerde bulduğu şapkayı kirpiye benzetti! Veterinere götürünce şoke oldu

İngiltere'de bir kadın yerde bulduğu şapkayı, kirpiye benzetince olanlar oldu. Kirpinin öldüğünü zanneden kadın onu veterinere götürünce kirpi değil şapka olduğunu anladı.

İngiltere'de yaşlı bir kadın, yol kenarında bir şapka buldu. Ancak bulduğu şapkayı kirpi sanan kadın, onunla ilgilenmeye başladı. Bir süre ilgilendikten sonra kedi maması veren kadın, kirpinin hareket etmediğini görünce hastalandığından şüphelendi.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR CEVAP ALDI

Ertesi gün şapkayı kirpi diye veterinere götüren kadın, hayatının şokunu yaşadı. Hiç beklemediği bir cevap alan kadın, gerçeği veterinerde öğrendi.

"ŞAKA YAPTIĞIMIZI ZANNETTİ"

Konu hakkında konuşan veteriner, “Yaşlı bir kadındı, belki altmışlı ya da yetmişli yaşlarındaydı. Gerçeği öğrendiğinde şaka yaptığımızı zannetti. Bizim için kirpi olmadığı oldukça açıktı ama nasıl Doğru şeyi yapmaya çok odaklanmıştı." dedi.