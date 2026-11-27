Yıllar önce askerlik görevi sırasında tanıştığı kiviyi memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde yetiştirmeyi başaran 58 yaşındaki Mustafa Aydın, mahallesinin tek kivi üreticisi oldu. Kivi yetiştiriciliğinde karşılaştığı sorunları bir bir aşan ve 80 ağaca ulaşan Aydın, ilaç kullanmadan ürettiği meyvelerin kilogramını aracısız 70-80 TL’den satıyor. Ağaç başına 70 kiloya varan verim alan üretici, kuracağı çatı sistemiyle üretimi artırmayı hedefliyor.

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkisinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik görevini yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde gördüğü kiviyi kendi köyünde yetiştirmeyi başardı. O dönem tanıştığı kivinin fiyatını öğrenince ürüne ilgi duyan Aydın, memleketine döndükten sonra yıllarca kivi yetiştirebilmek için hazırlık yaptı.

80 AĞACA ULAŞTI

Yaklaşık 10-15 yıl sonra kivi fidanına ulaşan Aydın, bu kez ağaçların meyve vermesi için gerekli erkek ve dişi bitki ayrımını öğrenmek zorunda kaldı. İlk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini gören Aydın, komşusunun bahçesindeki erkek ve dişi kivi ağaçlarından yararlanarak kendi ağaçlarında tozlaşmayı sağladı. Kendi fidan çeliklerini de üretmeye başlayan Aydın'ın bir fidanla başlayan üretim mücadelesi bu yıl 80 ağaca ulaşarak köyünde tek kivi üretici olmasını sağladı.

Yıllar önce askerde duyduğu o fiyat hayatını değiştirdi! İlk diktiğinde meyve vermemişti, şimdi toplamaya yetişemiyor

HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

Yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 80 civarında kivi ağacı bulunan Aydın, 40 yetişkin ağaçta bu yıl sezon hasadına başladı. Yetişkin ağaçlardan sezonuna göre 60-70 kilogram ürün aldığını belirten Aydın, bahçede kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla aracız sattığını söyledi.

Kivi yetiştiriciliğinde en önemli unsurun su olduğunu ve ağaçları için çatı sistemi kurmayı planladığını kaydeden Aydın, "1990 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde askerlik yaparken kiviyle tanıştım. O dönem kilosunun fiyatını sorduğumda, 'Kilosunu sorma yeğenim, tanesi 500 lira' dediler. O günden sonra içimde kiviyi yetiştirme merakı oluştu. Ancak uzun süre fidanını bulamadım. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra nihayet fidanına ulaştım." dedi.

Yıllar önce askerde duyduğu o fiyat hayatını değiştirdi! İlk diktiğinde meyve vermemişti, şimdi toplamaya yetişemiyor

"KİVİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÖNEMLİ KONU SU"

İlk diktiği fidanın çiçek açmasına rağmen meyve vermediğini, meyve vermesi için kivinin dişi ve erkek bitkilerinin birlikte bulunması gerektiğini öğrendiğini anlatan Mustafa Aydın, "Birkaç yıl sonra başka bir bahçeden erkek kivi bitkisinin polenini temin ederek kendi ellerimle çiçekleri tozlaştırdım. Böylece meyve almaya başladım. Fidanların çeliklerini de kendim ürettim. Kivinin yetiştiriciliğinde en önemli konu su. Su ihtiyacını karşılayabilirsem başka büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Kivi fidanına yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

Köyde ilk kez görenlerin bu meyvenin ne olduğunu bilmediğini, merakla kendisine sorduğunu söyleyen Aydın, şimdi aracısız kiviyi Kozan merkezde sattığını kaydetti.

Yıllar önce askerde duyduğu o fiyat hayatını değiştirdi! İlk diktiğinde meyve vermemişti, şimdi toplamaya yetişemiyor

"İLAÇ KULLANMIYORUZ, DOĞAL YETİŞTİRİYORUZ"

Eşine üretim sürecinde destek olan Suna Aydın ise eşinin yıllar önce başlayan kivi merakının bugün bahçeye dönüştüğünü ifade ederek, "İsteyince oluyor. Kozan'dan telefon ediyorlar, 'şu kadar kivi gönder' diyenlere gönderiyoruz. Bunun ana kaynağı su. Suyu bulursa yetişiyor. İlaç kullanmıyoruz, doğal yetiştiriyoruz. Burada bu işi yapmak kolay değil ama çok şükür bugünlere geldik." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kozan Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKozan

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