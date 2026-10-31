Yine zengin olamayacaksınız! İslam Memiş yatırımcıları uyardı, 2027 yılının şifrelerini verdi
Altın ve gümüşteki sert dalgalanmalarla ilgili daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan İslam Memiş, yeni videosunda küresel piyasalardaki düşüşü değerlendirdi.
Borsa, altın, gümüş ve kripto para yatırımcılarının benzer kayıplarla karşı karşıya olduğunu belirten Memiş, 2026'yı "manipülasyon ve soygun yılı" olarak nitelendirerek yatırımcılara panik satışından kaçınma çağrısı yaptı.
"2026 YILI MANİPÜLASYON YILI, SOYGUN YILI"
Yeni videosunda küresel piyasalardaki sert düşüşü değerlendiren Memiş, petrol fiyatlarının 122 dolara kadar yükseldiği süreçte altın, gümüş, Bitcoin, euro ve küresel borsalarda yaşanan kayıplara dikkat çekti.
Borsa İstanbul 100 endeksinin haftayı yüzde 3,64 düşüşle 10 bin 759 puandan tamamladığını hatırlatan Memiş, piyasadaki belirsizlik nedeniyle borsada net bir hedef belirlemenin mümkün olmadığını söyledi. 10 bin 500-11 bin 500 puan aralığında dalgalanmanın sürebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini dile getirdi.
Piyasalardaki düşüşün yalnızca dış gelişmelerden kaynaklanmadığını savunan Memiş, borsadaki iç dinamiklerin de baskıyı artırdığını ifade etti.
ALTINDA 3 BİN 880 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Uluslararası piyasalarda ons altının yüzde 3,83 değer kaybederek 3 bin 875 dolara gerilediğini belirten Memiş, daha önce 3 bin 880 doları yılın dip seviyesi olarak öngördüğünü hatırlattı.
Altındaki düşüşün teknik ve mantıksal açıdan açıklanmasının güç olduğunu savunan Memiş, piyasada büyük dalgalanmalar yaşandığını söyledi.
Memiş'in açıklaması şöyle:
"Şu anda o kadar ters bir pozisyon var ki, o kadar büyük bir manipülasyon var ki, o kadar büyük bir soygun var ki adı yasal soygun. Hiç kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. 10 aydır hiç kimsenin kazanmadığı gibi yine de piyasalarda sistemin kazanmadığı bir ortam var karşımızda. O yüzden teknik olarak işlemeyen, mantık olarak da yorumlanamayan bir düşüş var.
Aynı 2026 yılının Ocak ayında nasıl 5600 dolar seviyesi bir ay içerisinde test edilmişse, nasıl Ocak ayında 6.157 lira seviyesinden gram altın 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek, yani bir ayda gramında 2.000 lira yükselerek teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş varsa karşımızda, şu anda teknik ve mantık olarak okunamayan bir düşüş var karşımızda.
Hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasada ben kazandım diyen yalan konuşur. 2025 yılının Kasım ayından bugüne kadar ne söylediysem, o söylediğim her şeyin de arkasındayım. Çok şükür bugüne kadar da herkes yaşayarak gördü.
2026 yılı manipülasyon yılı. 2026 yılı soygun yılı. 2026 yılında kazanmak diye bir şey yok. Korumak var. 2026 yılında yasal soygunla birlikte elindekini koruyabiliyorsan zaten kazanmış sayılacaksın.
2026 yılında iki şey önemli. Bir, güçlü bir psikoloji. İki, iyi bir finansal okuryazarlık. Daha 2027 yılına girmedik. Daha iki ayımız var. Bugünden diyorum ki her yılın Kasım ayından itibaren uyarılarım geçerli. Bugünden diyorum ki 2027 yılında da paradan para kazanma yılı değildir"
PANİK SATIŞINDAN KAÇINMA ÇAĞRISI
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini, bunun da merkez bankalarını faiz artışına yöneltebileceğini belirten Memiş, küresel piyasalardaki gelişmelerin yatırımcılar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
2030 yılı için planlandığını öne sürdüğü "büyük resetleme" sürecinin öne çekildiğini iddia eden Memiş, yatırımcıların bu dönemde temkinli hareket etmesi gerektiğini savundu.
Memiş'in açıklaması şu şekilde:
"Panik satışı yapma. İşine odaklan. Birikimler üzerinden hayal kurma. Yani benim şu kadar altınım vardı, şu kadar olursa ben arabamı alacağım, evimi alacağım. Kusura bakma, alamayacaksın. Seneye, yani iki ay sonrasından bahsediyorum. Yine 2027 yılında beş haneli görünce emin ol boşuna hayal kurma. Yine zengin, servet sahibi olamayacaksın.
Gram altın 1.000 lirayken de hayal kuruyorlardı. Bugün çöküş olmasına rağmen 6.000 küsürleri konuşmamıza rağmen, yani 6.275 lira seviyesine kadar yükselmiş. Yine hayal kuruyorlar. Yarın, bugün 10.000'in üzerinde olduğu zaman da hayal kurmaya devam edecekler. 15.000 lira olduğu zaman da hayal kurmaya devam edecekler.
Hayal kurmayan tek bir grup var: Fiyata değil miktara odaklanan. Bir de altını ons üzerinden takip eden. Gram üzerinden değil. O yüzden ekranı kapatacaksın. Sessiz bir şekilde bu puslu havanın dağılmasını bekleyeceksin. Elinde başka hiçbir şey yok.
Ekranını kapat ve bekle. Panik satışı yapma. Şu an para kazanma dönemi değil. Parayı koruma dönemi.
Mesela elinde altının var. 1 gram altınım var. Şurada fizik olarak duruyor. Bir tane bileziğin var kolunda. Kolunda bilezik olarak duruyor.
Sen şanslısın kolunda. Bu işte 40.000 liraydı, 35.000 lira oldu. Değil. Dün 40.000 lira diyordu, şimdi 35. Yarın 50 diyeceksin. Böyle sen rakam telaffuz ettikçe bir şeyin değeri artmıyor. Sen koluna takmışsın, cebine koymuşsun. Bunun değerini bil. Cebinde, en azından kolunda. Diğerleri buhar oldu"