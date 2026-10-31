Yine zengin olamayacaksınız! İslam Memiş yatırımcıları uyardı, 2027 yılının şifrelerini verdi

Memiş'in açıklaması şöyle:

"Şu anda o kadar ters bir pozisyon var ki, o kadar büyük bir manipülasyon var ki, o kadar büyük bir soygun var ki adı yasal soygun. Hiç kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. 10 aydır hiç kimsenin kazanmadığı gibi yine de piyasalarda sistemin kazanmadığı bir ortam var karşımızda. O yüzden teknik olarak işlemeyen, mantık olarak da yorumlanamayan bir düşüş var.

Aynı 2026 yılının Ocak ayında nasıl 5600 dolar seviyesi bir ay içerisinde test edilmişse, nasıl Ocak ayında 6.157 lira seviyesinden gram altın 8.157 lira seviyesine kadar yükselerek, yani bir ayda gramında 2.000 lira yükselerek teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş varsa karşımızda, şu anda teknik ve mantık olarak okunamayan bir düşüş var karşımızda.