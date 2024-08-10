Yüksek maaş için hesap yapan emekli adayları dikkat! Tarihlere bakın, yüzde 35 fark olacak

Emekli adayları maaş hesabı yapmaya başladı. Emeklilik şartlarını yerine getiren adaylar "Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım?" sorusuna cevap ararken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "2024’te emekli olmak, 2025 yılında emekli olmaya göre yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir maaş farkı oluşturacaktır" deyip aradaki makasın detaylarını anlattı.

Memur ve emekli ocak ayında ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminine göre senaryolar...

Memur ve emekli ocak ayında ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminine göre senaryolar...

Milyonlarca emekli adayı enflasyon dengelerini gözeterek, maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyor.

Her yılın enflasyon ve büyüme verilerine göre aylık bağlama oranları değişiklik gösteriyor. 2024 yılında enflasyon yüksek bir seyir izliyor. Uygulanan sıkı para ve maliye politikaları kapsamında yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 40 civarına gerilemesi bekleniyor.

Emekli adayları da "Emekli maaşımı nasıl artırırım?", "Bu yıl mı 2025'te mi emekli olmalıyım?" sorularına cevap arıyor.

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Emekli maaş katsayılarını belirleyici en önemli faktör enflasyon (TÜFE) verisi ve ülkenin gelişme hızıdır. Enflasyon verileri de değişken olduğu için emeklilerimizin altı aylık periyotlarda maaşlarına güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz.

EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Aslında emekli maaşı kişiden kişiye farklılık gösteren bir unsurdur. Emekli maaş hesabını etkileyen en önemli unsurlar sigorta günleriniz, yaşınız, yatırılan primleriniz, aylık bağlanma oranları, ülkenin gelişme hızı gibi birçok faktördür.

MAAŞ FARKI YÜZDE 35

2024 yılında enflasyonun daha yüksek seyretmesinden kaynaklı olarak aylık bağlama oranı daha yüksek çıkacaktır. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun düşmesi hedeflenmektedir. Enflasyon ve büyüme oranları üzerinden bir tahminde bulunacak olursak 2024’te emekli olmak, 2025 yılında emekli olmaya göre yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir maaş farkı oluşturacaktır.

EMEKLİ ADAYLARI İÇİN 2024 UYARISI

Örnek vermek gerekirse 2024’te emekli olursanız 20 bin lira alacaksanız 2025’te emekli olursanız maaşınız 14 bin 500 liraya düşebilir. O nedenle SSK, Bağkur ve kamu işçileri için 2024 yıl sonuna kadar emeklilik dilekçesi vermek daha fazla maaş almaya yol açacaktır.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Emekli maaşını artırmanın en büyük etkeni asgari ücretin üzerinde maaş almaktır. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması yapmak, borçlanmayı yüksek rakamdan yatırmak, kısmi süreli 2 işyerinde çalışmalar, sigorta primini artıracak ek ödemeler maaşı yükseltebilir.

Kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyorsa aylık bağlanma oranı emeklilik hesaplamasında özellikle 2008 sonrası çalışma süresi için emekli maaşınızı aşağı doğru çekmektedir.