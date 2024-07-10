Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!

Dolarda son dakika! 10 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,92 TL’den güne başladı. Dünkü işlemlerde hareketlenen kurlarla ilgili olarak “Dolar yükselecek mi?”, “2024 dolar beklenti” aramaları hız kazandı. Buna karşılık yıl sonu için Alman Commerzbank 35,00 TL ve İngiliz HSBC 36,00 TL tahminini paylaştı. Söz konusu tahminler; dolarda 6 aylık prim potansiyelinin yüzde 10’un da altında kalacağına işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortasına gelinirken, gözler döviz kurlarına çevrildi. Dün sınırlı yükseliş yaşayan dolar, 10 Temmuz 2024 gününe 32,92 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’da işlemler 32,79-32,89 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Geçen haftaya göre dolarda %1’lik artış kaydedildi. Euro 35,55 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Bu arada yabancı kurumlardan da yeni raporlar geliyor.

COMMERZBANK’IN TL TAHMİNİ

Almanya’nın ikinci bankası Commerzbank, dikkat çeken bir TL tahmininde bulundu. Enflasyonda düşüş trendine, rezervlerde yükselişe, hükümet ve TCMB’nin de sıkı para politikası arkasında kararlı duşuna dikkat çeken banka; yıl sonunda dolar/TL için 35,00 TL öngörüsünü paylaştı. Son dönemde en düşük beklenti olarak öne çıkan bu tahmin; dolarda 6 ayda sadece %6,5’lik potansiyele işaret ediyor.

TCMB BU YIL FAİZ İNDİRİR Mİ?

Türkiye’de ekonomik görünümün “temkinli iyimser” bir tablo sunduğunu aktaran İngiliz HSBC Bank da; TÜFE’de gerilemeye ek olarak cari açık ve dolarizasyon eğiliminde düşüş, dış sermaye girişinde de yükselişin altını çizdi. TCMB’den bu yıl faiz indirimi beklemediğini paylaşan HSBC Bank; Türkiye analizinde, doların 2024 yılını 36,00 TL seviyesinden tamamlayabileceği öngörüsünü dile getirdi.

CDS’TE DÜŞÜŞ SÜRECEK

Geçen yıl 700 sınırında olan Türkiye’nin risk primi (CDS), rasyonel politikalarla hızla düşüşe geçmişti. Dün 257’yi gören CDS ile ilgili Morgan Stanley’den önemli bir açıklama geldi. ABD’li banka; gri listeden çıkış, not artışları ve enflasyonda beklenti üzeri düşüşe atıfta bulunarak, Türkiye’nin CDS priminin 217’ye kadar gerileyebileceğini bildirdi. Bu tahmin gerçekleşirse, CDS, son 6 yılın dibine düşecek.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; reel sektör ve ihracatçıların kurdaki stabil görünümden kaynaklanan sıkıntılarının arttığını, bu sebeple ekonomi yönetimi tarafından döviz kurlarında, sınırlı da yukarı marja izin verilebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte sıcak para giriş-çıkışlarının da kurlarda kısa vadede volatiliteye sebep olabileceği hatırlatılarak; büyük resimde “değerli TL” görünümünün korunacağı öngörülüyor.