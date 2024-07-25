Yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor geldi. Toplam rezervler 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar arttı. Böylece rezervler 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre yükselişini sürdüren rezervler bir rekor daha kırdı.

DÖVİZ REZERVLERİ

19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 237 milyon dolar azalışla 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında da bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolara çıkmıştı. Rezervler, 12 Temmuz haftasında ise 5 milyar 348 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolarla rekor tazelemişti.





