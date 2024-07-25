Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervlerinden yeni rekor geldi. Toplam rezervler  19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar arttı. Böylece rezervler 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre yükselişini sürdüren rezervler bir rekor daha kırdı. 

DÖVİZ REZERVLERİ

19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 

Bu dönemde altın rezervleri ise 237 milyon dolar azalışla 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR 

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında da bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolara çıkmıştı.  Rezervler, 12 Temmuz haftasında ise 5 milyar 348 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolarla rekor tazelemişti. 



Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Alex de Souza, Fenerbahçe günlerini hatırlattı! Antalyaspor'un yeni hocası idmanda şov yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da İSPARK'ın ardından yediemin otopark ücretlerine de zam - Ekonomiİstanbul'da İSPARK'ın ardından yediemin otopark ücretlerineİstanbul'da taksiye yüzde 22 zammı taksiciler beğenmedi: Kontak kapatacağız - EkonomiTaksiciler zammı beğenmediİstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam  - Ekonomiİstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zamİBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! Açılış ücreti dudak uçuklattı - Ekonomiİstanbulluları üzen haber az önce geldi! Yüzde 100 zamlandıErdoğan'ın çıkışına Özel tepki göstermişti! Bakanlık, borçlu belediyelerle ilgili harekete geçti - EkonomiBorçlu belediyelerle ilgili harekete geçildiTCMB'nin ardından gözler mevduat faizlerinde! 1 milyon TL'nin getirisi bakın kaç lira artacak - Ekonomi1 milyon TL'nin getirisi bakın kaç lira artacak
Sonraki Haber Yükleniyor...