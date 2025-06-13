Yumurtadan sonra o da ucuzluyor! Fiyatlardaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü

Yumurta fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından aynı durum tavuk etinde de yaşanıyor. Birkaç ay önce 140 liralara kadar çıkan bütün tavuk fiyatları, 80 liraya kadar geriledi. Fiyat düşüşünde en çok Kurban Bayramı sebebiyle et tüketimin artması ve tavuğa olan talebin düşmesi gösteriliyor.

KAAN ZENGİNLİ - Geçtiğimiz aylarda yumurta fiyatlarında yaşanan dikkat çekici düşüşün ardından, tavuk eti fiyatlarında da benzer bir durum gözlemleniyor. Ramazan ayında 30’lusu 200 lirayı geçen yumurta fiyatları, mayıs sonu itibarıyla 100 liraya kadar düşerek tüketicinin nefes almasını sağlamıştı. Şu anda ise benzer bir rahatlama tavuk etinde yaşanıyor. Kurban Bayramı ile birlikte sofralarda kırmızı etin öne çıkması, tavuk eti talebini azaltırken fiyatlara da bu durum anında yansıdı. Geçen ay 130-140 liraya kadar çıkan bütün tavuk, şu an market ve kasaplarda 90-100 liraya kadar düşüş gösterdi. Aynı düşüş baget, kanat ve göğüs gibi diğer parça etlerde de yaşanıyor. Kasaplar, tavuk etindeki bu fiyat gerilemesini bayram öncesinde kırmızı et arzının artmasına bağlıyor.

İstanbul Silivri’de kasaplık yapan Arda Çatalbaşı “Geçen haftalara göre tavuk talebinde belirgin bir azalma var. Bu da fiyatları aşağıya çekiyor. Firmalara daha çok stok eritiyor. Son kullanım tarihi yaklaşan ürünlerin fiyatları da düşüyor. İnsanlar bu dönemde daha çok kırmızı et tüketiyor. Kurban vesilesiyle birçok insan dolabına et koydu. Bu da tavuğa olan talebi azalttı. Bir süre dolaplardaki etler tüketilir. Stoklar bitince tavuk tüketimi ve fiyatları artar” dedi.

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SEBZE DÜŞÜŞTE MEYVE ARTIŞTA

Sebze fiyatlarında da benzer bir gevşeme dikkat çekiyor. Yaz aylarıyla birlikte tarladan sofraya gelen ürün miktarındaki artış, fiyatları aşağı çekti. Pazar ve marketlerde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak gibi yaz sebzelerinde gerileme gözleniyor. Ancak meyveler için olumlu tablo söz konusu değil. Don olayları, pek çok meyve çeşidinde verim kaybına ve fiyat artışına yol açtı. Çilek, kiraz ve kayısı gibi mevsimlik meyveler, tüketici cebini zorlayan ürünler arasında yer alıyor. Kirazın kilosunun 400 liraya çıkması dikkat çekiyor.