Yurt içi satışa yüzde 17 komisyon sınırı! Yabancı dijital konaklama platformlarına yakın takip

Yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Platformlardan 5 milyon liralık izin bedeli alınması ve yurt içi satışlarda uygulanacak hizmet bedelinin yüzde 17 ile sınırlandırılması planlanıyor.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, dijital platformlara yönelik düzenlemeyle belgelendirilecek tesis sayısının azami 15 civarında olacağını söyledi. Alparslan, söz konusu platformların mevzuata aykırı hareket etmesi, tüketici ya da turizm paydaşlarından şikâyet gelmesi hâlinde denetlenebileceğini kaydederek, “Bunların sürekli denetlenmesi mümkün olacak” dedi.

Alparslan, 5 milyon liralık izin tutarını yalnızca yabancı dijital platformların ödeyeceğini, Türkiye’de seyahat acentesi kurulabilmesi için bunun 10’da biri tutarında bir bedel gerektiğini ifade etti. Türkiye’de yaklaşık 17 bin seyahat acentesi bulunduğuna işaret eden Alparslan, yalnızca bir bölümünün bu platformlarla rakip konumunda olduğunu dile getirdi. Öte yandan yabancı dijital konaklama platformlarının yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda alacağı tutarın yüzde 17’yi geçmemesi öngörülüyor. Platformların farklı isimler altında ek ücret alarak yüzde 17’lik sınırı aşmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca platformların alacağı tutar vergiler hariç satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Kanunun 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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