Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Gözler teklife çevrildi...
Kamuda görev yapan 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili gözler işverenin ilk teklifinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını duyurmuştu.
600 bin kamu işçisinin maaş zammı için gözler işverene çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, Türk-İş ve Hak-İş'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını duyurmuştu.
BAYRAM SONRASI İŞARET EDİLMİŞTİ
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada "Bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN TALEBİ NE?
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi istendi.
İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 50 ZAM İSTENİYOR
Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması talep edildi. İki konfederasyonun 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.
ENFLASYON FARKI DA İSTENDİ
Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi de talep edilenler arasında.
|Konu
|Detay
|Görüşmelerin Tarafları
|TÜHİS (İşveren), Türk-İş & Hak-İş (İşçi Sendikaları)
|İlgili Bakanlık
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
|Bakan Açıklaması
|"Bayramdan sonra ilk teklif sunulacak, müzakere süreci başlayacak."
|Toplu Sözleşme Kapsamı
|600 bin kamu işçisi
|Sendika Talebi (Taslak)
|21 maddelik ortak teklif sunuldu
|Günlük En Düşük Ücret Talebi
|1800 TL’ye çıkarılması
|Kıdem Zammı
|Günlük ücret zammına ek olarak kıdem zammı
|2025 İlk 6 Ay Zam Talebi
|%50
|2025 İkinci 6 Ay Zam Talebi
|%25 + %10 refah payı
|2026 İlk 6 Ay Zam Talebi
|%25 + %10 refah payı
|2026 İkinci 6 Ay Zam Talebi
|%25 + %10 refah payı
|Enflasyon Farkı
|Zam oranları enflasyonun altında kalırsa fark işçiye ödensin