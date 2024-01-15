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    Yüzde 50 beklentisi yükseldi, 'Emekli' Meclis'te

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    SSK ve BağKur emeklilerinin maaş zamlarının iyileştirilmesi Kabine’nin ardından TBMM’ye sevk edilecek.

    Yüzde 50 beklentisi yükseldi, &#039;Emekli&#039; Meclis&#039;te
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Alının bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

    Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde OVP ile ilgili açıklamalarının yer aldığı basın toplantısında çalışmaları bir araya toplayan düzenlemeyi kabine toplantısında değerlendirdikten sonra Meclis’e sunacaklarını ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin “Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz” ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli Zammı
    Haberler > Ekonomi > Yüzde 50 beklentisi yükseldi, 'Emekli' Meclis'te
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