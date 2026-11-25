'Yüzde 50 indirim' vaadiyle tüketicileri yanıltan çiçek satış platformuna Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan 863 bin 580 TL ceza kesildi. İncelemede, hiçbir üründe yüzde 50 indirim uygulanmadığı ortaya çıktı.

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'Yüzde 50 indirim' vaadiyle müşterilerin karşısına çıkan çiçek satış platformunun reklamları mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından paylaşılan açıklamada, arama motorlarında yayımlanan reklamların incelendiği ve tüketicilere sunulan indirim oranlarının gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği bildirildi.

HİÇBİR ÜRÜNDE 'YÜZDE 50' İNDİRİM YOK

İncelemede, platformun internet sitesinde yer alan ürünlerdeki en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı belirlendi. Üstelik bu orana en yakın indirimin uygulandığı ürün sayısının yalnızca 3 olduğu ortaya çıktı.

Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği, hiçbir üründe yüzde 50 veya üzerinde indirim yapılmadığı tespit edildi.

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REKLAMIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Reklam Kurulu, gerçekte sunulmayan yüzde 50 indirim oranının kesin bir vaat olarak kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturduğunu değerlendirdi.

Bu kapsamda söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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