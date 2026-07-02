Yüzde 5'i bile dudak uçuklatıyor! ABD hükümetine flaş teklif
Yapay zeka şirketi OpenAI'ın ABD hükümetine şirketten yüzde 5 hisse vermeyi teklif ettiği öne sürüldü. Piyasa değeri 852 milyar dolara ulaşan OpenAI'ın yüzde 5'lik hissesi yaklaşık 42,6 milyar dolara tekabül ediyor.
- Financial Times'ın haberine göre, Sam Altman, Donald Trump yönetimiyle görüşmelerde OpenAI'dan yüzde 5 hisseyi kamuya teklif etti.
- Bu teklifin, yapay zekanın getireceği ekonomik kazançları toplumla paylaşmanın bir yolu olarak sunulduğu ifade edildi.
- Piyasa değeri 852 milyar dolar olan OpenAI'ın yüzde 5'lik hissesi yaklaşık 42,6 milyar dolar değerinde.
- Altman ayrıca, kurulacak bir "ulusal varlık fonu" aracılığıyla diğer ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin de benzer hisseleri hükümete devretmesini önerdi.
- Trump yönetiminin teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
- OpenAI, nisan ayında da yapay zeka sektörünün ekonomik faydalarını halka dağıtacak bir "kamusal refah fonu" kurulmasını önermişti.
OpenAI'dan ABD hükümetine yüzde 5 hisse teklifi iddiası gündem oldu.
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yapay zeka modellerinin güvenliği ve yasal düzenlemeler nedeniyle Washington'da üzerinde çok büyük bir siyasi baskı hisseden OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın Donald Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde bu teklifi gündeme getirdiği ifade edildi.
Haberde, Altman'ın kamunun şirkette finansal bir çıkar elde etmesini, yapay zekanın getireceği ekonomik kazançları toplumla paylaşmanın en iyi yolu olarak savunduğu aktarıldı.
YÜZDE 5'İ BİLE DUDAK UÇUKLATIYOR
Altman'ın hükümete şirketten yüzde 5 hisse teklif ettiği ifade edilirken, piyasa değeri 852 milyar dolara ulaşan OpenAI'ın yüzde 5'lik hissesi yaklaşık 42,6 milyar dolara tekabül ediyor.
Haberde, ayrıca, Altman'ın kurulacak bir "ulusal varlık fonu" aracılığıyla diğer ABD merkezli yapay zeka devlerinin de benzer oranlarda hisseyi hükümete devretmesini önerdiği belirtildi.
TRUMP CEPHESİNDEN CEVAP BEKLENİYOR
Trump yönetiminin söz konusu hisse teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. OpenAI, nisan ayında da yapay zeka sektöründeki elde edilen ekonomik faydaları halka dağıtacak bir "kamusal refah fonu" kurulmasını önermişti.