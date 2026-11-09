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Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

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Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu
Başlık ResmiYüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

Sivas'ta bulunan Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen dev santralde üretim durduruldu. Santralde çalışan yüzlerce işçi rızaları olmadan ücretsiz izne çıkarıldılar. Santral yönetimi 3 ünitenin arızalı olmasından dolayı böyle bir kararın alındığını iddia etse de, işçiler haklarını aramak için bir araya toplandı. Söz konusu santralin 2020 yılında filtresiz bacalarından dolayı üretimi durdurulmuştu.

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Üretimin durdurulduğu Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde rızasız şekilde işten çıkartılan yüzlerce işçi bir araya geldi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu.

Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu
Başlık ResmiYüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durdu. Üretimin tamamen durduğu santralde çalışan bine yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı. İzne çıkarılan işçiler sabahın erken saatlerinde ilçe meydanında toplandı.

Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu
Başlık ResmiYüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

KONYA ŞEKER 3 ÜNİTENİN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İşçilere yasal haklarını anlatan Avukat Cemal Karıksız, "Kangal Termik Santrali işçilerimizin tamamı ücretsiz izine, yıllık ücretli izni olanlar ise ücretli izne ayrılmak durumunda bırakıldılar. Hiç birinin rızası olmamasına rağmen işçilerimizin ücretsiz izne ayrılması; İş Kanunu 22'nci maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Biz de bu nedenle işçilerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Devamında da ücretsiz izni ve yıllık ücretli izni şu an kullanılmasını kabul etmediğimizi şirkete bilgilendireceğiz. Bugün aldığımız bilgilere göre Kangal Termik Santrali'nde bulunan 3 ünitenin de bozuk olduğu, arızadan kaynaklı işçilerin izne ayrıldığını söyleseler de resmi açıklamada kömür firmasına olan borçlardan kaynaklı olarak işçilerin izne ayrıldığı belirtilmişti. İşçilerin yanındayız hak kaybına uğramamaları için elimizden geleni yapacağız. İş kanunu madde 22 uyarınca yapılan işlemler hukuka uygun hale gelmez zira burada karşılıklı rıza önemlidir. Ücretsiz izin de karşılıklı rıza olmadığı için de şu an işçilerimiz burada olması bunun ispatıdır" dedi.

Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu
Başlık ResmiYüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

2020'DE FİLTREDEN DOLAYI ÜRETİM DURDURULMUŞTU

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem olmuştu.

Yüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu
Başlık ResmiYüzlerce işçi rızasız izne çıkarıldı! Konya Şeker'in dev santralinde üretim durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla santralde üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle durdurulmuş, bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlanmıştı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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