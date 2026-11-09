Otobüs firmalarında 'ara tatil' yoğunluğu! 5 bin ek sefer konuldu, biletler tükenmek üzere

Okulların ara tatil dönemi öncesi şehirler arası yolcu otobüsü biletlerine talep arttı. Talebin karşılanması için 5 bin ek sefer düzenlenirken, satışa sunulan biletlerin yarısı şimdiden tükendi. Birkaç güne biletlerin tamamının tükeneceğini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

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Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı olan ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatil döneminin yaklaşması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde, 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini anlatan Yıldırım, diğer zamanlarda 22 bin olan sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

"BİLETLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TÜKENECEK"

Yıldırım, birinci dönemin ilk ara tatilinin 16 Kasım'da başlayacağını anımsatarak, söz konusu tatil dolayısıyla otobüs biletlerine olan talebin arttığını söyledi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

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"GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLETLERİNİZİ BİR AN ÖNCE ALIN"

Yıldırım, 20 Kasım itibarıyla sona erecek ara tatilden dönüşlerin ise 21-22 Kasım'da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, "Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkati çeken Yıldırım, başta otobüs şoförleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına işaret ederek, sürücülerin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkması halinde bu riskin azalacağını kaydetti.

Seyahat edecek vatandaşlara, emniyet kemerini takmaları ve araçlarında kış lastiğini kullanmaları uyarısında bulunan Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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