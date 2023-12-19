Zam bekleyen emekliler bu haberle yıkılacak! Son yılların en kötüsü, rakamı duyanlar hayal kırıklığı yaşıyor

19 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:20

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emekliler merakla maaşlarına yapılacak olan zamma odaklanmış durumda. Açıklanan resmi verilere göre, 2023 senesi emekliler için son yılların en zor zamanı oldu. Bazı emekliler için kök aylıklar oldukça geride olduğu için Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bunu 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Zamlar ise kök aylıklara geliyor.

Eğer hükümet tarafından bu miktar arttırılmazsa zam oranları yüzde 50’ye bile çıkarılmış olsa dahi emeklinin alacağı fiili zam bunun altında kalacak. TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon kasım itibarıyla son beş ayda yüzde 34 oldu. Aralık enflasyonun açıklanmasıyla son altı aylık enflasyon ortaya çıkacak.

KÖK AYLIK NEDİR?

Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.

Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.

SON YILLARIN EN KÖTÜ DÖNEMİ

SGK verilerine göre son 20 senede emekliler için en kötü dönem 2023 yılı oldu. 2003 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,47 idi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı idi. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisi yapıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yeni yılla birlikte en düşük emekli maaşının da değişmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşına memur emeklileri kadar zam yapılması durumunda rakam 11 bin 250 liraya yükselecek.