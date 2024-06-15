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Zam gelmeden alınıp kullanılabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zam gelmeden alınıp kullanılabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı&#039;ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şu an 150 TL olan yurt dışı çıkış harç pulunun 10 katı zamlanacağı konuşuluyor. Haberlerin ardından bazı vatandaşlar "Zam gelmeden toplu alsam yıl boyu kullanabilir miyim?" sorusuna cevap ararken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi. Kurum'dan yapılan açıklamada, "Bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." denildi.

Yurt dışı çıkış harçlarına büyük bir zam gelmesi gündemde. Şu anda 150 TL olan harcın 1.000 ila 1.750 TL arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Fiyatın 10 kat artacağını öğrenenler, zam gelmeden harç pulu alıp kullanıp kullanamayacağını araştırıyor. 

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ 

Konu hakkında beklenen açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

"ÖDENMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

 Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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