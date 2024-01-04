Zam oranları belli oldu! Memura yüzde 49,3 emekli işçiye yüzde 37,5

4 Ocak 2024 05:40 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 05:41

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56; memur ve emeklisi de yüzde 49,3 zam alacak. Memur, memur emeklisi ve İşçi emeklisi zamlarında altı aylık enflasyon verileri baz alınıyor. Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı. Yılın ikinci yarısında yani temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında enflasyon ise yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Buna göre, temmuzda yüzde 6 toplu sözleşme farkı alan memur maaşları için yüzde 31,56 civarında enflasyon farkı doğmuş oldu. Böylece memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve bu yılın toplu sözleşmeden doğan yüzde 15’lik zammı ile toplam yüzde 49,25 oranında zam alacak. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı 30 bin 372 liraya ulaşmış oldu.

REFAH PAYI SİNYALİ İLE EŞİTLENECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum ise farklı. Memur ve memur emekli maaşlarına toplu sözleşme farkı eklenirken işçi emeklileri bundan yararlanamıyor. Malum işçi emeklisi haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı. Temmuz, ağustos, eylül , ekim, kasım ve aralık aylarında enflasyon ise yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığı 7.500 liradan 10 bin 312 liraya yükseldi. Ancak hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu hâlde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti. Hükûmetin refah payı açıklamaması hâlinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri büyük mağduriyet yaşayacak.

MEMUR OCAKTA YÜZDE 15

Öte yandan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak yüzde 15 zamla birlikte, 2024 için toplam zam oranı yüzde 26,50 olacak. 2025 zammı ise yüzde 11,30 olarak uygulanacak. Enflasyon bu oranların üzerinde olduğunda fark ödemesi gerçekleşecek.