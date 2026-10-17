Zeytinde rekor rekolte beklentisi! Marmarabirlik'ten 600 bin tonluk alım planı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Türkiye genelinde 3 milyon 800 bin ton zeytin rekoltesi beklendiğini belirterek bunun gerçekleşmesi hâlinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılacağını söyledi. Yıldız, Marmarabirlik’in 60 bin tona yakın alım planladığını ifade etti.

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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni sezon zeytin hasadı, üreticilerin artan maliyetleri, zeytinyağında taklit ve tağşiş sorunu ile tüketimin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, Marmarabirlik'in çalışma bölgesinde yaklaşık 400 bin ton zeytin rekoltesi beklendiğini, Türkiye genelinde ise sofralık ve yağlık zeytin üretiminin 3 milyon 800 bin tona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK REKOLTESİ OLACAK"

Türkiye genelinde rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını tamamladığını belirten Yıldız, "Türkiye genelinde rekolte tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. 3 milyon 800 bin ton, yani sofralık ve yağlık zeytin bekleniyor. Bu da gerçekleşirse Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi olacak" dedi.

Marmarabirlik'in üreticiden alım planına ilişkin de bilgi veren Yıldız, "Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. 60 bin tona yakın alım planımız var. Bu da Marmarabirlik'in en yüksek rakamlarından biri olacak inşallah" diye konuştu.

Üründeki bolluğun krize dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, üreticilerin, kooperatiflerin, birliklerin ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Zeytinde rekor rekolte beklentisi! Marmarabirlikten 600 bin tonluk alım planı

"ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ 2 KİLOGRAM CİVARINDA"

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin düşük seviyelerde olduğunu dile getiren Yıldız, tüketimin artırılması gerektiğini belirtti. Yıldız, "Ülkemizdeki tüketim oranları çok düşük. Zeytinyağında tüketim kişi başına 2 kilogram civarında. Eğer bu rakamı 4-6 kilolara çıkarabilirsek, kendi ürettiğimiz zeytin ülkemizde ancak başa baş olarak değerlendirilebilir. Tüketimi artıracak çalışmalar çok önemli" ifadelerini kullandı. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımına yönelik faaliyetlere önem verdiklerini aktaran Yıldız, üreticinin özellikle yüksek rekolte dönemlerinde desteklenmesinin önem taşıdığını kaydetti.

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"TAKLİT VE TAĞŞİŞTE YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILMALI"

Zeytinyağı sektörünün önemli sorunlarından birinin taklit ve tağşiş olduğunu belirten Yıldız, denetimlerin artırılması ve yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Taklit ve tağşiş, sektörün en sıkıntılı konularından bir tanesi. Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor ve tağşişli ürünler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak ceza ve yaptırımların daha ağır olması, bu sorunun önüne geçecektir diye düşünüyorum" dedi.

Tüketicilere de çağrıda bulunan Yıldız, zeytin ve zeytinyağı satın alırken güvenilir firmaların ve markaların tercih edilmesini istedi.

Zeytinde rekor rekolte beklentisi! Marmarabirlikten 600 bin tonluk alım planı

YENİ VE MODERN TESİSLER KURULUYOR

Zeytinyağı tüketimindeki artışa uyum sağlamak amacıyla üretim altyapısını geliştirdiklerini ifade eden Yıldız, kooperatif bölgelerinde yeni ve modern zeytinyağı tesislerinin kurulmaya devam ettiğini belirtti.

Doğal fermantasyon ve taş baskı salamura yöntemlerinin önemine değinen Yıldız, Marmarabirlik'in çalışma alanındaki üretimin büyük bölümünde bu yöntemlerden yararlanıldığını kaydetti.

ARTAN MALİYETLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

İşçilik ve akaryakıt maliyetlerindeki artışın üreticileri zorladığını belirten Yıldız, bölgelere göre değişen işçilik ücretlerinin de üretim maliyetlerini etkilediğini dile getirdi. Yıldız, üreticilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için maliyetlerin dikkate alınması ve gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

ZEYTİNYAĞLI KAKAOLU FINDIK KREMASI 4 BİN NOKTADA SATIŞTA

Marmarabirlik'in ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına da değinen Yıldız, kahvaltı sofralarına yönelik zeytinyağlı kakaolu fındık kreması ürettiklerini açıkladı.

Ürünün Türkiye genelinde 4 bin satış noktasında tüketicilerle buluştuğunu belirten Yıldız, "Katkısız, çok özel ve niş bir ürün. Çocuklarımız ve gençlerimiz ilk deneme aşamasında çok beğendiler. Gençler ve çocuklar çikolatalı ürünleri çok tüketiyor. Biz de daha sağlıklı bir alternatif sunmak istedik. Ürünümüz çok beğenildi. İnşallah bunu daha da geliştirerek devam edeceğiz" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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