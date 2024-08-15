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Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor?

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Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor?

Ekonomi Haberleri

Yeni eğitim öğretim dönemine  kırtasiye ürünlerine gelen yüzde 70'e varan zamla gidiliyor. Geçen yıl çantayı bin liraya dolduran veli, bu yıl sadece çantaya bin lira veriyor...

Okul zili 9 Eylül'de çalacak. Ancak öğrencinin sınıfa adım atması bu yıl daha da pahalılaştı. Velileri kırtasiye alışveriş telaşı sararken zamlı fiyatlar cepleri fena yaktı. 

Geçen yıl bir okul çantası yaklaşık bin liraya doluyordu. Ancak bu sene sadece bir sırt çantasının fiyatı bin lira.

Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - 1. Resim

KIRTASİYECİLER KONUŞTU

NTV’ye zamlarla ilgili konuşan Kırtasiyeci Ebuzer Sayar, "Hem yerli üretim açısından hemde ithal olarak düşünürsek yüzde 30 ila yüzde 60 hatta yüzde 70 e varan kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarına rastlıyoruz" diye konuştu.

Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - 2. Resim

"20 BİNİN ÜZERİNDE..."

Fiyat artışından şikayetçi olan bir veli ise, “Geçen sene 2 çocuğuma kırtasiye için 15 bin civarında ödemiştim şu an bir çocuğumun kırtasiye ücretine 20 bin üzeri düşünüyorum" dedi.

Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - 3. Resim

OKUL ÇANTASI KAÇ LİRAYA DOLUYOR?

Bu yıl okul çantası hazırlamanın maliyeti cep yaktı. Bir ilkokul öğrencisi için ürünlerin vazgeçilmezlerinde biri sırt çantası bin lira. 4 tane defter yanına da 5 tane kalem eklendiğinde, bunların toplamı 600 lira. Beslenme çantası olarak aralarından en uygununu seçildiğinde fiyatı 300 lira civarında. En uygun fiyatları kalem kutusu 250 TL.

Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - 4. Resim

GEÇEN YIL 500 LİRAYDI

Bu hesaba göre hazırlanan sırt çantasının maliyeti 2 bin lira oldu.

Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - 5. Resim

Geçen yıl sırt çantası ortalama 500 liradan, kalem kutusu da 65 liradan satılıyordu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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