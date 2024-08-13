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Haberler > Ekonomi > Okul servis şoförleri UKOME kararını yok saydı: Zammı kendileri belirledi!

Okul servis şoförleri UKOME kararını yok saydı: Zammı kendileri belirledi!

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Okul servis şoförleri UKOME kararını yok saydı: Zammı kendileri belirledi!

Ekonomi Haberleri

UKOME'nin yüzde 16'lık zammını beğenmeyen bazı özel okul servis şoförleri bunu yüzde 80'e çıkardı. Artan maliyetler gerekçe gösterilirken bir okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan kısa mesafe ücretinin bu yıl 71 bin liraya çıkması dudak uçuklattı. 

Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında 2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belirlendi. Ücretlere yüzde 16 oranında zam yapıldı.

Rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira oldu.

Fakat oranı beğenmeyen bazı özel okullar yüzde 80'e kadar çıktı.

NTV'nin haberine göre, birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.

Okul servis şoförleri UKOME kararını yok saydı: Zammı kendileri belirledi! - 1. Resim

"REKABETÇİ ORTAM FİYAT DÜŞÜRÜR"

Servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. Şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip "Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor" dedi.

Okul servis şoförleri UKOME kararını yok saydı: Zammı kendileri belirledi! - 2. Resim

Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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