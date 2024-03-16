"Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın "Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yaptı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiğini belirterek yalanladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda altın alımı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü. CHP'li vekilin iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM söz konusu iddiaları yalanlayarak doğru bilgiyi paylaştı.

USULSÜZ ALTIN ALIMI İDDAİLARI MANİPİLASYON ÇIKTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ziraat Bankası’nda usulsüz altın alımı yapıldı.” iddiası manipülasyon içermektedir. 11 Mart 2024 tarihinde kısıtlı bir zaman diliminde, internet ve mobil bankacılık kanallarında teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı fiyattan sınırlı düzeyde işlem gerçekleştiği belirlenmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine bazı müşterilerin önceden aksaklıktan haberdar olması, tüzel müşterilerin veya banka üst yönetimi ve yakınlarından herhangi bir kişinin işlem yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Söz konusu işlemlerde sadece az sayıdaki bireysel müşterilerin alım ve satım yönünde işlem yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet ve mobil bankacılıkta halihazırda var olan işlem limitleri nedeniyle, iddia edildiği gibi yüksek tutarlı işlemlerin yapılması teknik olarak da mümkün değildir. Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından müşterilerle iletişime geçilerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ayrıca banka tarafından bu gibi operasyonel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasına ivedilikle devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında "usulsüzlük ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getirmiş, bankanın internet üzerinden yapılan altın alım işlemi gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu ileri sürmüştü.

Akay, aynı zamanda bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sormuştu.