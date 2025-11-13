Zorunlu kış lastiği için son üç gün
Şehirlerarası kara yollarında kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor. 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak
Şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar için 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasındaki 5 aylık kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.
- Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında geçerlidir.
- Bu kurala uymayan firmalara bu yıl 5.856 TL idari para cezası kesilecektir.
- Kış lastiği zorunluluğu süresi, mevsimsel şartlar nedeniyle 4 aydan 5 aya çıkarılmıştır.
Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği mecburiyeti, 15 Kasım’da başlıyor. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu hâlde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.
Türkiye’de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarılmıştı.
