Şehirlerarası kara yollarında kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor. 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği mecburiyeti, 15 Kasım’da başlıyor. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu hâlde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye’de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarılmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası