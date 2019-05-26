Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan “İnşaat şirketleri yerli müşteriye farklı, yabancı müşteriye farklı fiyatlar uyguluyor. Bazı turizm acentelerinin de, özellikle Arap müşterilerden fahiş ücretlerde hizmet bedeli (komisyon) aldıklarını veya fiyatın üzerine koyduklarını duyuyoruz. Bunlar, ülkemizin ve sektörümüzün marka değerini negatif etkileyen durumlardır. Yetkililerin bu konulara duyarlı olması ve mağduriyetleri önleyici aksiyon alması gerekiyor. Reel sektördeki pozitif ve negatif verilerin en son yansıyacağı ve uzunca süre etkisini göstereceği adres, emlak sektörüdür. Bu nedenle inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum, doğrudan emlak sektörünü etkiliyor. Çünkü piyasa nezle olunca, emlak sektörü zatürre oluyor” dedi.