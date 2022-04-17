Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye’de gayrimenkul alarak vatandaşlığa geçmek isteyen yabancı yatırımcılar için minimum konut alım rakamında değişikliğe gidildi. Buna göre Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. 2018 yılında yabancıya konut alımını artırmak için 250 bin dolara düşürülmüştü. Rakamın 400 bin dolara yükseltilmesi ise gayrimenkul sektörü tarafından olumlu karşılandı.

TAŞIMIZ TOPRAĞIMIZ ALTIN

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım alınan kararla ilgili “Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için alt limitin 400 bin dolara çıkarılması yerinde bir karardır. Vatandaşlık için alt limitin yükseltilmesi bir çok yönden olumlu bir gelişme sağlayacaktır. Zira gerek jeopolitik gerekse tarihî ve doğa açısından ülkemizin her karış toprağı ve vatandaşlığı çok değerlidir. Diğer taraftan bu değere sahip olmak isteyenlerin ödeyeceği para, ülkemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizden gayrimenkul alacak olan yabancıların daha nitelikli olmasına vesile olacaktır” açıklamasında bulundu.

FİYATLARI ARTIRMAZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Yılda yaklaşık 40-45-50 bin arası yabancıya konut satışı var. Geçtiğimiz yıl 59 bin yabancıya konut satışı söz konusu. Bu oran 1,5 milyonluk bir satışta yüzde 3 demek. İstanbul özelinde baktığınızda yüzde 3’e, 5’e denk gelir. Yabancıya satış, konut fiyatını artıran bir durum değil. İnsanlarla iyi olmak, güven aşılamak, ‘Güvenli limanda gelin oturun’ demek kadar insani bir tavır yoktur herhâlde. Globalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Bizim vatandaşlarımız yurt dışından ev alıyor mu? Alıyorlar” ifadelerini kullandı.

LÜKS KONUT ALIMI ARTACAK

Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu da alınan kararla lüks konut satışlarında artış görüleceğini belirterek “Bugünkü güncel fiyatlarla da baktığımızda hâlen ülkemizdeki gayrimenkul fiyatlar yabancı yatırımcının alım gücüne göre makul durumda. Yapılan bu düzenlemeyle, vatandaşlık için gerekli tutarın 400 bin dolara gelmesinin ardından ülkemize daha yüksek profilde yatırımcının geleceğini söylemek yerinde olacaktır” dedi.

1+1 DIŞINDAKİ KONUTLARA TALEP ARTACAK

Bosphorus International Real Estate Proje Yöneticisi Dilek Tunç “Yabancıya satışta yükselen bir dönemdeyiz. Bu dönemde böyle bir değişiklik herkes bekliyordu. Özellikle İstanbul'da markalı konut projelerinde vatandaşlık için alınan konutların fiyatlamasının yatırımın geri dönüş hızına göre yapılmasından ötürü 1+1 satın alındığında bile vatandaşlık edinilebilirken şimdi 2+1 veya 3+1 almak durumunda kalacaklar. Ülke çapında bakılacak olursa yabancıya satışın yükseldiği bu dönemde daha çok döviz girdisi elde edilmiş olacak. Her açıdan olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

SATIŞLARDA YABANCI PAYI YÜZDE 2,5 OLDU

TÜİK'in verilerine göre yabancıya satış ağırlığının en yüksek olduğu dönem, taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ardından Kasım 2018'de yüzde 5.7 ile gerçekleşirken, yabancıya konut satışlarında rekor 2021 Aralık ayında 7 bin 841 adet olarak açıklanmıştı. 2012'de yılında çıkan ve 2018 yılında revizyon göre yasanın ardından geçen 10 yılda Türkiye'de satılan 12 milyon 263 bin 850 adet konutun 293 bin 271'ü yabancılara satıldı, satışlarda yabancının toplam payı yüzde 2.5 oldu. İstanbul, Antalya ve Ankara en fazla rağbet gören iller arasında.

HANGİ ÜLKELER NE ŞARTLA VATANDAŞLIK VERİYOR?

> PORTEKİZ: Portekiz’de en az 500 bin avro değerinde konut alan yabancılar vizesiz dolaşım hakkına kavuşuyor. Yine, ülkede en az 10 kişiye istihdam sağlayan bir iş kuran yabancılara oturum izni veriliyor. Sürekli oturum hakkı başvurusu için ülkede beş yılı geçirmek gerekiyor.

> MALTA: Malta vatandaşlığı başvurusu için en az 800 bin avroluk yatırım şartı bulunmakta ve Malta hükûmetine en az 650 bin avro hibe etmelisiniz. Ya da Malta’da en az 350 bin avro değerinde konut almalısınız. Alternatif olarak ise beş yıllığına konut kiralayabilirsiniz.

> KANADA: Kanada’da oturma izni ve vatandaşlık hakkı elde etmek için belli bir seviyede yatırım yapmanız gerekiyor. Bunun için 400 bin dolarlık bir ticari yatırım ya da 800 bin dolarlık banka hesabı vatandaşlık almanız için yeterli.

> ABD: ABD hükûmetinin belirlediği bölgelerde süresiz oturum hakkı elde etmek için iki yol var; 500 bin dolarlık yatırım yapmak ve bu yatırımla en az 10 kişilik istihdam sağlamak. Diğeri ise 1 milyon dolar sermayeli şirket kurmak.

> YUNANİSTAN: Yunanistan’da 250 bin avro ve üstü değerde bir ev satın aldığınızda beş yıllık oturum izni alınabiliyor. Yunanistan’da gayrimenkul satın alarak beş yıllık oturum izni elde edilen programa ‘Altın Vize’ (Golden Visa) adı veriliyor.

> İSPANYA: İspanya’da vatandaşlık için en az 500 bin avro değerinde bir mülk satın almanız gerekiyor. Bundan sonra ise ülkede kanuni olarak en az 10 sene ikamet ederseniz vatandaşlığa hak kazanabilirsiniz.

> ALMANYA: Almanya’da önce oturma, sonra vatandaşlık hakkı elde etmek için tek şart var; 250 bin avroluk yatırımla bir iş kurmak ve bu iş yerinde Alman vatandaşlarına istihdam sağlamak.

Yabancı konut yatırımının beşte biri vatandaşlık için Geçen yıl yabancılar tarafından konut ve diğer tüm gayrimenkul türlerinde Türkiye’de yapılan 68 bin 168 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 22,1’inin vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi.