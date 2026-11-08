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Çatı akıyorsa zemin kat da ödeyecek

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Çatı akıyorsa zemin kat da ödeyecek
Başlık ResmiÇatı akıyorsa zemin kat da ödeyecek

Apartmanlarda çatıdan asansöre, dış cepheden ana tesisata kadar ortak alanlarda yapılan bakım ve onarım masraflarına, sorun kendi dairesini etkilemese bile tüm kat malikleri katılmak zorunda. Ödemeden kaçınan ev sahiplerini ise icra takibi ve gecikme tazminatı bekliyor.

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|
Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yaşı ilerleyen apartmanlarda çatı akması, dış cephe çatlakları, su sızıntıları, asansör arızaları, ana tesisat yenilemeleri, kanalizasyon sorunları ve beton dökülmeleri gibi bakım ve onarım ihtiyaçları ev sahiplerinin karşısına yüksek faturalar çıkarıyor.

Ancak bu masraflar apartman sakinleri arasında zaman zaman anlaşmazlığa dönüşüyor. Özellikle bu sıkıntının kendi dairesini veya cephesini etkilemediğini savunan bazı ev sahipleri, tamirat giderlerine katılmak istemiyor.

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Oysa Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre dış cephe, çatı, asansör ve ana tesisat gibi ortak alan ve tesislerin bakım ve onarım giderlerine bütün kat malikleri katılmak mecburiyetinde. Güney cephesindeki su sızıntısı sebebiyle yapılan tamirata kuzey cephesindeki ev sahibi de katkı sağlamakla yükümlü.

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Gayrimenkul hukukçularına göre bir arızanın yalnızca belirli daireleri etkilemesi, diğer maliklerin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Ortak gider borcunu ödemeyen ev sahibi hakkında ise icra takibi başlatılabiliyor ve kanuni gecikme tazminatı talep edilebiliyor.

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