Hem işçi yok hem yevmiyeler çok! İnşaat sektöründe eleman açığı var

Konut satışlarının giderek düştüğü dönemde sektör artan maliyetlerle boğuşuyor. İnşaat sektöründe hem işçi bulmak hem de yevmiyeleri ödemek çok zor hale geldi. Sektör temsilcileri, artan eleman açığına çözüm bulunmasını istiyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Konut sektörü artan maliyetlerle boğuşuyor. İnşaat malzeme fiyatlarındaki artışlara iş gücü kıtlığı da eklendi. Bu durum, müteahhitlerin daha yüksek ücretler ödemesine ve projelerin tamamlanma süresinin uzamasına sebep oluyor.

2023 yılında, inşaat sektöründeki şirketlerin yüzde 74’ü iş gücü sıkıntısını en büyük sorun olarak belirtti ve bu oranın 2024’te de benzer kalması bekleniyor. Sektör oyuncuları konuyla ilgili “Yetişmiş elemanların çoğu deprem bölgesindeki şantiyelerde çalışıyor. Bu da metropollerdeki projelerde işçi kıtlığına neden oldu. Hâl böyle olunca maaşlar da olması gerektiğinin üzerine çıktı, bu da fiyatlara doğrudan yansıyor” diyor.