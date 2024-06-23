İstanbul'da fahiş konut fiyatları Anadolu'ya ilgiyi artırdı! İşte zam şampiyonu il ve ilçeler

İstanbul'da hem satılık hem de kiralık konutlarında yaşanan artış, mega kente yakın il ve ilçelerde talebi artırdı. Çanakkale ve Ayvalık zam şampiyonu oldu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İstanbul’daki konut fiyatlarında artışlar, metropole yakın bölgelere olan ilgiyi artırdı.

ÇANAKKALE VE AYVALIK ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Araştırmalara göre satılık konut talebi ve fiyat artışında liderliği; satılık konutta Balıkesir Ayvalık, kiralıkta ise Çanakkale sırtladı. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören Ayvalık’ta satılık konutlardaki değer artışı son iki yılda yüzde 247, son bir yılda ise yüzde 61 arttı. Öte yandan Çanakkale, Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yıllık yükselişin oldukça üstünde kalıyor. Çanakkale’de kiralık konut fiyatları son bir senede nominal olarak yüzde 124 artarken, reel olarak yüzde 30 artış gösterdi. Çanakkale’de kiralık evlerin metrekare fiyatı 182,13 TL oldu.

EN PAHALI İLÇE BODRUM

Tatilcilerin gözdesi Bodrum, yazlık konut piyasasının en değerli beldelerinden olmaya devam ediyor. Verilere göre Bodrum’un genelinde satılık konutlardaki fiyat artışı son iki yılda yüzde 187, son bir yılda ise yüzde 56 seviyesinde. Mayıs 2024 itibarıyla ilçede metrekare başına düşen satış fiyatı 93 bin 598 TL’yi buldu. Bodrum’da son iki yıldaki en yüksek satılık değer artışı yüzde 273 ile Gümbet Mahallesi’nde kaydedildi. Metrekare başına satış fiyatında ise Yalıkavak, zirveyi korudu. Yalıkavak’ta satılık konutların ortalama birim fiyatı 132 bin 589 TL’ye, ortalama satılık fiyatı ise 24 milyon TL’ye ulaştı.

KİRALIK EV ARAYIŞI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle kiralık konut aramaları artış gösterdi. Bu durum özellikle yazlık bölgelerde kira fiyatlarındaki yükselişi de beraberinde getirdi. Yapılan araştırmalara göre, nisanda yüzde 29 olan kiralık konut aramaları mayıs ayında yüzde 51’e yükseldi. Türkiye genelinde kiralar aylık yüzde 1 oranında sınırlı artmasına rağmen, bazı şehirlerde aylık fiyat ar­tışlarında önemli yükselişler görüldü. Öte yandan Türkiye genelinde mayısta konut arayanların yüzde 51’i kiralık, yüzde 49’u satılık konut aradı. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu şehirler sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya oldu.

1 MİLYONLUK KREDİ 5 MİLYONU GEÇİYOR

Yüksek faiz ortamı hem müteahhit hem de konut alımı yapacak olanlar için problem oluşturmaya devam ediyor. Bankaların kredi musluklarını kısması, ipotekli konut satışlarının dibi görmesine sebep oluyor. Son günlerde sektörde en fazla dile getirilen konuların başında yüksek faizler geliyor. Açıklanan yeni faiz oranlarına göre 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödemesi 5 milyon TL’yi geçti. Mevcut banka kredisi faiz oranlarına göre; 120 ay vadeli şekilde çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin TL’yi geçiyor. Söz konusu kredilerde aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 TL’ye ulaşıyor. Ancak Merkez Bankasının politika faizinde sene sonuna kadar yumuşamaya gideceği ve konut faizlerinin de bu süre içinde düşeceği tahmin ediliyor.