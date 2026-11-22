BDDK’nın yeni düzenlemesiyle tek konutu bulunan vatandaşların ikinci ev alırken kullanabileceği kredi miktarının artırılmasının önü açıldı. Yüzde 75’lik kredi kısıtlaması artık en az iki konutu olanlar için uygulanacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Konut kredilerinde ikinci evini almak isteyen vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık sağlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir konutu bulunanların ikinci ev alırken daha yüksek tutarda kredi kullanabilmesinin önünü açtı.

Yeni kararla birlikte, yüzde 75’lik kredi kısıtlaması artık yalnızca kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunması hâlinde uygulanacak. Böylece hâlihazırda bir evi bulunan vatandaşlar, daha geniş kredi limitlerinden istifade etme imkânına kavuşacak.

PİYASAYA HAREKET KATACAK

Hisseli tapuda yüzde 50 veya daha az payı bulunanların konutu, ikiden fazla konutta hisseli mülkiyetleri bulunmaması şartıyla konut sahipliği hesabına dâhil edilmeyecek.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olduğu için yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlardan biri de konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak. Yeni uygulamayla birlikte bir ev sahibi olanların konut kredisine erişiminin kolaylaştırılması, konut piyasasında ikinci el talebine de hareketlilik kazandırabilecek.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala