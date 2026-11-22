Yabancıların Türkiye’de konut alımında tercihleri değişti. İstanbul’da bazı ilçelerde satışlar gerilerken Beyoğlu’nda yüzde 117,4, Eyüpsultan’da yüzde 44,3 artış yaşandı. Yatırımcıların yeni gözdesi kira getirisi ve ulaşım avantajı sunan bölgeler oldu.

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Türkiye’de yabancıların konut talebinde yaşanan gerileme, yatırımcı profilinde de değişime işaret ediyor. Geçmişte vatandaşlık ve oturum elde etmek amacıyla konut alan yabancılar, artan fiyatlar, vatandaşlık için gereken yatırım tutarının 400 bin dolara çıkarılması ve ikamet izni kısıtlamaları sebebiyle artık daha seçici davranıyor.

Türkiye genelinde yabancılara konut satışı gerilerken İstanbul’da talebin artması da göze çarpıyor. Yeni dönemde yabancı yatırımcıların tercihlerinde konutun fiyatından ziyade kira getirisi, ulaşım imkânları ve yatırımın geri dönüş süresi öne çıkıyor.

Vatandaşlık için alımdan, kira getirisi hesabına geçiş: Yabancı, konutta rota değiştirdi

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BEYOĞLU ZİRVEDE

Merkezî ve pahalı ilçelerde düşük kira getirisi, daha uygun fiyatlı bölgeleri yatırım açısından cazip hâle getirirken yabancıların İstanbul’daki konut tercihleri de değişiyor. İstanbul’da yabancı alıcının yöneldiği ve uzaklaştığı ilçeler arasındaki fark da belirginleşiyor.

Vatandaşlık için alımdan, kira getirisi hesabına geçiş: Yabancı, konutta rota değiştirdi

Ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı Esenyurt’ta yüzde 18,7, Büyükçekmece’de yüzde 12,3 ve Sarıyer’de yüzde 11 gerilerken; Beylikdüzü’nde yüzde 13,5, Bağcılar’da yüzde 16,1, Küçükçekmece’de yüzde 19,2 ve Başakşehir’de yüzde 7,6 arttı. Artışın Eyüpsultan’da yüzde 44,3’e, Beyoğlu’nda ise yüzde 117,4’e ulaşması dikkati çekti.

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