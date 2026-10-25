Eylülde sıfır konut satışları yüzde 3,9 artarken ikinci el satışlar yüzde 15,3 geriledi. Gözler, faiz indirimleriyle yılın son çeyreğinde canlanması beklenen konut piyasasına çevrildi.

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Türkiye genelinde konut satışları eylülde 142 bin 390’a ulaşarak 2026’nın aylık bazdaki en yüksek seviyesini gördü. Yıllık bazda toplam satışlar yüzde 9,3 gerilese de birinci el konut satışları yüzde 3,9 artarak 51 bin 519’a yükseldi.

Sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2’ye çıkarak Mayıs 2023’ten bu yana, aralık ayları hariç, en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el satışların yüzde 15,3 düşmesi ise piyasadaki ayrışmayı ortaya koydu.

Veriler, konut piyasasında talebin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak alıcıların tercihleri ve satın alma imkânları bakımından farklılaştığını gösterdi.

Yılı iyi kapatmayı planlıyor: Konut sektörünün gözü son çeyrekte

İlk el konutlardaki artışta yeni projelerin satışa sunulması, geliştiricilerin sunduğu ödeme seçenekleri ve kampanyaların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Yüksek konut fiyatları ve finansman maliyetleri alım kararlarını zorlaştırırken, özellikle kredi kullanmadan konut alabilenlerle uygun ödeme şartı arayanların piyasadaki ağırlığı önemini koruyor. Yılın son çeyreğinde oluşacak talep, sektörün yılı hangi seviyede tamamlayacağını belirleyecek.

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FAİZ DÜŞÜŞÜ DESTEKLEYECEK

Konut sektöründe gözler, yılın son çeyreğinde satışların nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı 100 baz puanlık indirim ve uzmanların yıl sonuna kadar faiz düşüşünün devam edeceği yönündeki tahminleri, konut kredisi maliyetlerinde gerileme beklentisini güçlendirdi.

Yılı iyi kapatmayı planlıyor: Konut sektörünün gözü son çeyrekte

Faizlerdeki düşüşün krediye erişimi kolaylaştırması hâlinde konut talebinin ve satışların artabileceği değerlendiriliyor.

Yılı iyi kapatmayı planlıyor: Konut sektörünün gözü son çeyrekte

Sektör temsilcileri de kampanyalar, proje teslimleri ve ertelenmiş talebin etkisiyle yılın son aylarında hareketliliğin hızlanabileceğini belirtirken, kalıcı toparlanma için finansman şartlarının iyileşmesine dikkat çekiyor.

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