Galatasaray 'Gümrük'ten kayıpsız çıktı

21 Aralık 2023 07:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 07:25

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag maçına dek lige odaklanan Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde kayıp vermedi. Sahasında Karagümrük’ü Kerem Aktürkoğlu’nun attığı tek golle geçen sarı kırmızılılar nefes nefese yarışı sürdürdü. Hatayspor yenilgisi sonrasındaki galibiyet serisini dört maça çıkaran Galatasaray’ın ortaya koyduğu futbol ise Kadıköy’deki derbi öncesinde taraftarlarını tatmin etmekten çok uzaktı.

GÜNAY GEÇİT VERMEDİ

Maçın tek golü karşılaşmanın 40. dakikasında Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem Demirbay’ın kaleciden dönen topunu iyi takip eden adaşı, skoru belirleyen isim oldu: 1-0. Golün hemen ardından santra sonrasında önemli bir gol şansı yakalayan Karagümrük, bu pozisyonda Günay’ı geçemeyince, ilk 45 dakika 1-0 sona erdi. Maç boyunca pozisyona girme konusunda zorluk çekmeyen Karagümrük, ikinci yarıda da önemli şanslar yakalamayı sürdürdü.

SERDAR BİR PUANDAN ETTİ

Muslera’nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, konuk takımın fırsatlarında gole izin vermezken, maçın kırılma anı 90’da yaşandı. Kaleye yönelen kafa vuruşunu çizgide tamamlamak isteyen Serdar Dursun, ofsayt pozisyonunda olunca Şota’nın takımı beraberlik golünden oldu. Sonuçta Galatasaray, haftayı bütün Türkiye’nin nefesini tutarak bekleyeceği derbi öncesinde kendi sahasında puan kaybı yaşamadan tamamlamayı başardı.

"LİDERLİĞİ ALACAĞIZ"

Maçın ardından konuşan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ortaya koydukları futbol için, “Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. F.Bahçe derbisini de düşündük. Sakatlık olmasın, kart ve ceza olmasın duygusu vardı” derken, “İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız Kadıköy’de kazanmak. Liderliği almak istiyoruz. Zor bir maç olacak elbette. Geçen sene üç puanla döndük, yine aynısını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Okan Hoca son haftalardaki skandallar için umutsuzdu: Konuyla ilgili bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İnsan olarak nasıl bu hâle geldiğimizi sorgulamak gerek. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. İki gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenler de reyting alıyor...

GECENİN ADAMI KEREM: BU SERİ SÜRMELİ

Üç puanı getiren Kerem Aktürkoğlu da, “Güzel bir futbol oynamadık. Kazanmak önemliydi” vurgusu yaparken, “Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.