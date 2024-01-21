1. sınıf öğrencisi karne hediyesini beğenmedi: Valiye verdiği tepki gülümsetti

21 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 12:37

20 milyonu aşkın öğrenci geçen cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Ordu Valiliği tarafından Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programı sırasında ise gülümseten anlar yaşandı.

İlkokul öğrencileri karnelerini Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve katılımcıların elinden aldı. Programda öğrencilere karne hediyesi de takdim edildi.

1. SINIF ÖĞRENCİSİNDEN VALİYE TEPKİ: BU NE KİTAP MI?

Karne hediyesi olarak dağıtılan paketten kitap çıktığını gören 1. sınıf öğrencisi "Ya, uff! Bu ne kitap mı?" tepkisini verdi. Hayal kırıklığına uğrayan öğrenciyi Vali Erol “Bir dahaki sefere oyuncak ile gelelim olur mu” diyerek teselli etti.

Karne dağıtım programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Muammer Erol, çocukların karne sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, "Çocuklarımız, hele ki okula yeni başlayan çocuklarımız için önemli bir gün. Biz de onlar için önemli olan bu günde onların karne sevincini paylaşmak için buradayız. Çocuklarımızı ve ailelerini eğitime verdikleri katkı, destek ve gayretleri vesilesiyle tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki 15 günde de çocukların evde aileleri ile birlikte verimli bir tatil geçireceğini umuyorum. İnşallah 15 gün sonra öğretmenlerimiz ve okullarımız öğrencilerini bekliyor olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, “Çocuklarımızın neşelerine ortak olduk ve eski günler aklımıza geldi. Öğrencilerimiz tebrik ediyoruz, şimdi güzel bir tatil yapacaklar. Sonrasında Türkiye’nin yeni yüzyılına Ordu ile birlikte çocuklarımızı hazırlayalım. Çocuklarımız çok güzel meslekler seçiyorlar, klasik mesleklerin dışında farklı mesleklere de yöneliyorlar. İnşallah ülkemizin kalkınmasına da katkıda bulunacaklar” şeklinde konuştu.