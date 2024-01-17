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    2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak bir heyelana daha neden oldu. Manavgat'ın ardından Alanya'da da toprak kayması meydana geldi, kaya parçaları yolu tıkadı.

    2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt için alarm verdiği sağanak, Antalya'da hayatı olumsuz etkiledi. 

    Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Duvarın yıkılmasıyla kaya parçaları yola düştü. 

    2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde

    Çevreden geçen mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye gelen kepçe, yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe tekrar açtı. Toprak kaymasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde

    Dün de Manavgat ilçesinde Karaöz ve Aksaz Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan meydana gelmişti. Yüksek gerilim hattı direği yola devrilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaSağanakAlanya
    Haberler > Güncel > 2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde
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