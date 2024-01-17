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2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Meteorolojinin uyarılarının ardından Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak bir heyelana daha neden oldu. Manavgat'ın ardından Alanya'da da toprak kayması meydana geldi, kaya parçaları yolu tıkadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt için alarm verdiği sağanak, Antalya'da hayatı olumsuz etkiledi.
Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Yaylakonak Mahallesi ile Kuşyuvası Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Duvarın yıkılmasıyla kaya parçaları yola düştü.
Çevreden geçen mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye gelen kepçe, yolu temizleme çalışmasının ardından trafiğe tekrar açtı. Toprak kaymasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Dün de Manavgat ilçesinde Karaöz ve Aksaz Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan meydana gelmişti. Yüksek gerilim hattı direği yola devrilmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı