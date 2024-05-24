2041 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücü yine rahat durmadı

Bu da 'Allah kurtardı' lokması! Sevgilisi terk etti, pankartıyla sokaklara düştü

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Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün 2041 yılında kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan sürücüye 115 bin lira para cezası verildi.

Akıllara durgunluk veren olay Talas ilçesinde meydana geldi. Ekipler bir sürücü adliye civarında drift atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçtığı ihbarını aldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; sürücü kovalamaca sonucu araçla birlikte yakalandı. Alkol kontrolünü reddeden şahsın daha öncesinden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeler gereğince toplam 115 bin 830 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.