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    72 tim ve 981 jandarma ile 7 ilde dev operasyon! PKK'nın mağaraları vuruldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları gerçekleştirildi.

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları gerçekleştirildi. 

    TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ!

    Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda EL BOMBASI, KARA MAYINI, EYP DÜZENEĞİ ve MÜHİMMAT ele geçirildi. 

    Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi. 

    Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde;

    - Roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,
    - Dürbünlü makinalı tüfek
    - Tabanca,
    - Anti-personel kara mayını,
    - Gece görüş cihazı,
    - El bombası
    - Havan mühimmatı,
    - Çok sayıda mühimmat,
    - Dürbün,
    - Telsiz,

    El Yapımı Patlayıcı ve Bombalı Tuzakla eylem yapmak için 

    - 1 kg 250 gram C3 plastik patlayıcı madde,
    - 2 kg 300 gram patlayıcı madde,
    - 51 adet kablosuz fünye,
    - 1 adet sinyal güçlendirici,
    - 230 metre kablo,
    - 7 metre infilaklı fitil,
    - 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği,
    - 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve
    - 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
                                                                              
    Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

    Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Güncel > 72 tim ve 981 jandarma ile 7 ilde dev operasyon! PKK'nın mağaraları vuruldu
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