9 yaşındaki Gina'yı öldürüp su kuyusuna atan sanıklar birbirini suçladı

19 Ocak 2024 14:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:58

Kilis'te 4 Nisan 2023 tarihinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda çocuğun iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet şüphelisi 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğaç jandarma kontrolünde duruşma katıldı. Duruşmaya, Gina Mercimek’in ailesi, Yeryüzü Çocukları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatları, İstanbul, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatlar, Özgürlük için Hukukçular Derneği avukatlar ve sanık avukatları katıldı.

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Hüseyin Boğuç savunmasında, “Benim bu olayla ilgim yok, olayı Azittin Altınöz gerçekleştirdi. Beni de söylememem konusunda tehdit etti” dedi. Diğer tutuklu sanık Azittin Altınöz ise, “Olay sebebiyle Azittin ile tartıştık. Biz alındığımızda jandarma ile ayrı yere konulduk, Azittin ile aynı yere konulmadık. Azittin yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUN BOĞAZINDA PARMAK İZLERİM OLABİLİR'

Tutuklu sanık Hüseyin Boğuç daha önce vermiş olduğu beyanlarını tekrar ederek savunmasında, “Ben annemin evine gittiğimde evde kimse yoktu. Olay sebebiyle Azittin ile tartıştık. Biz alındığımızda jandarma ile ayrı yere konulduk, Azittin ile aynı yere konulmadık. Azittin yalan söylüyor. Gina’nın boğazında eşarp vardı bende bunu gördüm ve çocuğun rengi değiştiği için eşarbı boğazından çıkarttım ondan dolayı çocuğun boğazında parmak izlerim olabilir. Soruşturma aşamasında darp edildiğim için ancak ben birler getirmedim benim mahkemedeki söylediğim her şey doğrudur. Soruşturma aşamasında beni çok dövdüler yakalanmadan önce sanık ile itişme kalkışma olmadı birbirimize vurmadık. Ben Hatice Karakaş’a el hareketi yapmadım sadece elimi yukarı kaldırarak Allah’a havale ediyorum herhangi bir tehdit ve hakarette bulunmadım” dedi.

Diğer tutuklu sanık Azittin Altınöz ise “Çorabımda ve üzerimde Hüseyin’in kanı bulunmaktadır. Nedeni ise ben yakalandığımda ikimizi aynı yere koydular. Hüseyin’in kanı bana bulaştı. Üzerimde bulunan kendime ait meni kalıntıları eşimle birlikte olduğum zamandan kalma olan bir şeydir. Dizimde bulunan kan kalıntıları ve kanlar olay anında dizimin üzerine çöktüğüm için o şekilde dizimde kaldı. Ben konteyner kentte oturduğum sırada gözaltına alındım” ifadelerini kullandı.

'BENİ TEHDİT EDİYORDU'

Gina Mercimek’in aile avukatları tarafından sorulması üzerine tutuklu sanık Hüseyin Boğuç 2023 yılında intihar mektubu yazdığını beyan ederek savunmasında, “Ben intihar mektubunu Şubat 2023 yılında yazmıştım. Mektupta yazdığım olayla bu olayın alakası yoktur. Telefon içeriğimi incelemeye göndermeden önce silmiş olabilirim. Azittin her gün benim evime gelirdi. Bazı günler günde 3 defa gelirdi. Kapıyı açmadığım zaman bana bağırarak kapıyı açmazsan uyuşturucu içtiğimi tehdit ederek çocuklarına söylerim diyordu. Ben de aileme uyuşturucu içmeyeceğim diye söz vermiştim ondan dolayı çekiniyor ve kapıyı açardım. Günün her saatinde gece gündüz fark etmeden her gün benim evime gelirdi” şeklinde beyanda bulundu.

Gina Mercimek’in annesi Hatice Karakuş ve babası Halid Mercimek ise beyanlarının devam ettiklerini söyleyerek sanıkların en ağır şekilde ceza almalarını istedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşma 8 Mart tarihine ertelendi. Duruşmaya, Yeryüzü Çocukları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatları, İstanbul, Gaziantep ve Kilis barosuna bağlı avukatlar, Özgürlük için Hukukçular Derneği avukatları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Yeryüzü Çocukları Derneği avukatları, mahkemenin ses ve görüntü kayıt alına alınmasını talep etti.